Зоозащитники обратились в прокуратуру с требованием проверить продажу в цирк ростовской слонихи

Слониха Эколь. Фото: ростовский зоопарк.

В прокуратуру Ростовской области обратились сотрудники центра защиты прав животных . Главный повод - продажа слонихи Эколь, которая родилась в зоопарке донской столицы, московскому цирку братьев Запашных. Зоозащитники считают, что сделка прошла незаконно и обвиняют всех причастных к ней в сговоре. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

По имеющимся данным, еще в сентября активисты отправили письмо в надзорный орган с просьбой проверить законность продажи молодой слонихи. Они обращали внимание, что изначально планировался обмен животными. Вместо Эколь в Ростове-на-Дону должны были приехать шимпанзе и орангутаны. Выяснилось, что приматов в цирке нет, поэтому решили действовать проще и просто заплатить за слониху почти 10 миллионов рублей. Активисты указывают, что обмен превратился в договор купли-продажи, чего не должно было произойти.

Однако, по заявлениям самих зоозащитников, даже обмен был незаконным, так как животные неравноценны. А при продаже слонихи зоопарк обязан провести оценку и организовать аукцион, что не было сделано.

Напомним, передача слонихи в московский государственный цирк произошла 15 июля. Это вызвало большой общественный резонанс. Многие посчитали недопустимым переезд животного из зоопарка. В пресс-центре "Комсомольской правды" состоялась большая конференция, в ходе которой директор ростовского зоопарка сказала, что передачи Эколь - вынужденное решение.

- Находиться четырем слонам на одной территории - значит создавать опасность для них, - пояснял тогда Александр Жадобин. - Дело в том, что взрослый и крупный самец Юма, являющийся отцом Эколь, стал проявлять к ней интерес, существовала реальная угроза того, что слониха могла погибнуть при попытке размножения. Нам надо было убирать риски. И это была реальная необходимость.

В итоге новый дом для Эколь искали в различных зоопарках, в том числе и Белоруссии. Но, по словам специалиста, содержание слона - удовольствие не из дешевых. Поэтому желающих просто не нашлось. А у города просто нет возможности каждому рожденному слоненку строить новый дом.

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