Иномарка протаранила автобус в донской столице

В Ростове иномарка протаранила автобус. Фото: соцсети

В донской столице случилась авария с участием легкового автомобиля и общественного транспорта.

Инцидент произошел в четверг, 5 ноября, утром на улице Вавилова. По словам очевидцев, водитель иномарки Kia врезался в заднюю часть пассажирского автобуса. Последствия аварии сфотографировали прохожие и выложили снимки в одном из городских пабликов соцсети.

- На Вавилова Kia влетела в зад автобуса, - написал автор поста.

По снимка видно, что у автомобиля сильно пострадала передняя часть. на автобусе механических повреждений заметно не было. Один из пассажиров общественного транспорта сообщил, что автобус № 78 ехал по маршруту, когда в него неожиданно врезалась иномарка.

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Доставать пострадавшего из машины пришлось спасателям.

АЛЛО!

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