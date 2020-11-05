Испуганную лису заметили в частном секторе в Ростовской области

Заблудившуюся в частном секторе лису сфотографировали местные жители. Фото: соцсети

В Ростовской области обнаружили лису, бегающую в частном секторе.

Рыжая красавица в городе Каменске-Шахтинском вышла из леса и заблудилась в частном секторе. Животное забегало во дворы, но было сильно напугано, поэтому ей и в голову не пришло "грабить" хозяйство местных жителей. Завидев людей, рыжая красавица сразу же бросалась наутек. Ее с трудом удалось запечатлеть на камеру мобильного телефона. Снимки сразу же были опубликованы в одном из городских пабликов соцсети.

- Видимо зверушка сама не понимает, как попала к людям! - написал один из очевидцев под снимком.

Пока о судьбе животного ничего неизвестно. Она скрылась с глаз местных жителей.

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