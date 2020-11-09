Ростовская область оказалась на восьмом месте в России по приросту больных коронавирусом

Медики делают все возможное, чтобы остановить пандемию Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 9 ноября, в общероссийском рейтинге по числу заболевших коронавирусом Ростовская область оказалась на восьмом месте. Сутками ранее донской регион занимал шестое место в стране по числу больных ковидом.

Сейчас общее число заболевших достигло 33 427 человек. Рейтинг в России по новым случаям регистрации ковидных больных возглавляет Москва, где за сутки - 6 897 заболевших, в Санкт-Петербурге - 1 403, в Московской области - 660, в Нижегородской области - 411, в Архангельской области - 342, в Красноярском крае - 329, в Республике Карелия - 312.

С момента начала пандемии жертвами коронавируса стали 957 человек, за последние сутки смертность резко пошла на спад. Однако специалисты отмечают, что коронавирус значительно повлиял на увеличение случаев гибели людей.