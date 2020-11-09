Пьяный автомобилист стал виновником аварии в Ростове

В Ростове пьяный водитель спровоцировал аварию Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В донской столице нетрезвый водитель спровоцировал аварию.

Инцидент произошел в воскресенье, 8 ноября, около семи часов вечера на улице Российской в районе дома №44. По предварительным данным, нетрезвый 28-летний водитель автомобиля Nissan Primera ехал по направлению к проспекту Шолохова, и пытаясь объехать припаркованную машину, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106 под управлением 63-летнего шофера.

В результате аварии водитель отечественной легковушки получил травмы и был госпитализирован медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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