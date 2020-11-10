Машина вдребезги: в Ростове молодежь на иномарке попала в жуткую аварию

Есть вероятность, что машина восстановлению не подлежит. Фото: ГИБДД по РО

Сегодня в Ростове-на-Дону произошло серьезное ДТП, в результате которого два молодых парня оказались в больнице. Все случилось утром, 10 ноября, на улице Ленина. Иномарка, за рулем которой находится 20-летний водитель, буквально "обняла" столб.

Как сообщили в региональном ГИБДД, примерно в 8:43 "Киа Оптима" двигалась по улице. Внутри - двое молодых ребят, почти ровесники. В какой-то момент водитель потерял управление, машину стало заносить. На большой скорости сцепление стало хуже, руль не слушался и произошло столкновение с ехавшей параллельно отечественной "ГАЗелью".

Однако удар пришелся по касательной, машина не остановилась, а юзом "полетела" дальше. Только бетонный столб прервал беспорядочные маневры иномарки. Автомобиль на огромной скорости боком врезался в препятствие, кузов деформировался настолько, что обвился вокруг столба. Удар пришелся на водительскую сторону.

Пешеходы, которых утром на Ленина было довольно много, вызвали на место все экстренные службы города. Приехавшие врачи забрали 20-летнего водителя и его 18-летнего пассажира в больницу. У молодых парней диагностировали различные травмы. Мужчина за рулем легкого грузовика отделался небольшим испугом. Есть предположение, что иномарка восстановлению не подлежит.

На данный момент сотрудники ГИБДД работают на месте. Они фиксируют все детали случившегося.

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