20-летний парень скончался в жутком ДТП в Ростове-на-Дону

Последствия ДТП. Фото: ГИБДД по РО

Сегодня в Ростове-на-Дону скончался 20-летний молодой человек, который вместе со своим знакомым, почти ровесником, попал в жуткое ДТП на улице Ленина. Это случилось утром примерно в 9:00. Машина угодила в столб линий электропередач. Удар был такой силы, что автомобиль буквально обвил бетонную конструкцию.

На место сразу приехали врачи скорой помощи, но было уже слишком поздно. Столкновение пришлось на сторону водителя, дверь буквально вошла в салон. 20-летний парень, находящийся за рулем, от полученных ран погиб. Медики забрали в больницу его 18-летнего пассажира и немедленно принялись оказывать реанимационные действия. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

По версии ГИБДД, иномарка "КИА", в которой были молодые люди, двигалась по улице Ленина в сторону Страны Советов. В какой-то момент водитель стал перестраиваться в соседний ряд и задним крылом зацепил "ГАЗель". Заднюю ось занесло, машина на большой скорости юзом пронеслась по асфальту и боком врезалась прямо в столб.

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