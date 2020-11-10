Грузовик и легковушка столкнулись в донской столице

В Ростове столкнулись грузовик и легковушка. Фото: соцсети

В Ростове-на-Дону случилась авария с участием грузового автомобиля и легковушки.

Инцидент произошел во вторник, 10 ноября, днем на пересечении проспекта Шолохова и улицы Зеленой. По словам очевидцев, грузовик врезался в Volkswagen Polo. От сильного удара оба автомобиля отлетели на несколько метров и перегородили дорогу. О пострадавших в аварии пока информации нет, но из-за ДТП образовалась многокилометровая пробка.

Стоит отметить, что дорога в этом месте была перекрыта по двум полосам одновременно. Затор растянулся до самого рынка "Алмаз". Максимальная скорость движения здесь составляла 3-5 километров в час, но постепенно пробка рассосалась и движение стало более свободным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20-летний парень скончался в жутком ДТП в Ростове-на-Дону.

Врачи бьются за жизнь 18-летнего пассажира.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!