В донском регионе резко снизилась рождаемость

В Ростовской области снизилась рождаемость и возросла смертность Фото: "КП" Архив

За прошедшие девять месяцев Ростовской области резко возросло количество смертей. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Росстата.

Стоит отметить, что за этот же период в регионе снизилась рождаемость и число заключенных браков, по сравнению с тем же периодом 2019 года. В январе-сентябре 2020 года было зарегистрировано 43 625 смертей, а это на 4% (1 695 человек) больше, чем в 2019 году. Статисты отметили, что рождаемость в Ростовской области продолжает падать - за 9 месяцев 2020 года на свет появилось 27 205 младенцев, что на 3,8% меньше, чем в прошлом году.

- Естественная убыль населения составила 16 420 человек, а годом ранее - 13 636 человек. Число браков снизилось почти на четыре тысячи (20,3%) - до 15 658, - говорится в документах Росстата.

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