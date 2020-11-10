Пожилая пара погибла в пожаре в Ростовской области

В Ростовской области пожилая пара погибла в пожаре Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Ростовской области в пожаре погибли пожилые супруги.

Возгорание произошло в понедельник, 9 ноября, в одном из жилых домов в городе Аксае. Соседи заметили огонь и дым и вызвали к месту происшествия пожарных. Когда пламя было полностью потушено, в доме обнаружили обгоревшие тела 71-летнего мужчины и 69-летней женщины. О происшествии было незамедлительно сообщено в следственный комитет.

- В настоящее время назначено проведение судебно-медицинской и пожаро-технической экспертиз. Все обстоятельства будут установлены в ходе проведения проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

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