Неравнодушный ростовчанин регулировал движение на перекрестке

В Ростове неравнодушный местный житель принялся регулировать движение на перекрестке с поломанным светофором. Фото: соцсети

В донской столице местный житель принялся регулировать движение на перекрестке из-за поломанного светофора.

Инцидент произошел днем в среду, 11 ноября, на перекрестке улиц Каскадной и Орской. Здесь по неизвестной причине перестал работать светофор. Автомобилисты, конечно, как могли пытались избежать аварий, но нашелся неравнодушный горожанин, который подался в регулировщики.

Он стал на середине перекрестка и стал указывать руками шоферам, когда и в какую сторону можно двигаться. Стоит отметить, что он смог регулировать автопоток так, что автомобилисты без длительного простоя отправлялись по своим делам. Поступок неравнодушного ростовчанина попал на видео проезжающих. Запись была выложена в одном из городских пабликов соцсети.

Многие пользователи остались довольными деятельностью героя. Они благодарны ростовчанину, ведь смогли успеть в нужное место без пробок и задержек.

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