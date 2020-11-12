В Ростовской области ребенок погиб при столкновении легковушки с грузовиком

На трассе в Ростовской области в аварии погибли три человека Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области случилась авария с участием грузовика и легковушки.

Инцидент произошел в четверг, 12 ноября, около часа дня на 21-м километре трассы Новошахтинск - Гуково. По предварительным данным, 29-летняя автоледи за рулем автомобиля ВАЗ-2115 пошла на обгон, не убедившись в безопасности маневра, и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком марки Hyundai.

В результате аварии жертвами стали три человека - сама автоледи и двое пассажиров отечественной легковушки восьми и 29 лет. Прибывшие к месту происшествия медики смогли только лишь констатировать смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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