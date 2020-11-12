Житель Ростовской области до смерти избил собутыльника

В Ростовской области местный житель пойдет под суд за убийство собутыльника Фото: Следственный комитет России

В Ростовской области местный житель в порыве гнева до смерти избил собутыльника.

Сейчас 33-летний злоумышленник находится под стражей и обвиняется по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Как стало известно в ходе следствия, 10 ноября подозреваемый, был в гостях у своего 55-летнего приятеля в станице Кагальницкой. Они вместе распивали спиртные напитки, в какой-то момент между ними разгорелась ссора и злоумышленник бросился на друга с кулаками и нанес ему множественные удары руками и ногами по голове и туловищу. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

- В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пенсионерку посадили на семь лет за убийство в Ростовской области.

Наказание она должна отбывать в колонии общего режима.

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!