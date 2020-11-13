Без должного уровня тепла остались жители двух районов Ростова

В Ростове произошел очередной порыв на теплотрассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В донской столице произошел порыв при подаче отопления.

На этот раз авария случилась на тепловой сети на улице 2-й Краснодарской. Из-за нее батарее стали холоднее в десятках многоэтажек и социальных объектов. К месту происшествия выдвинулись сразу несколько аварийных бригад. В городской администрации предупредили, что при проведении ремонтных работ параметры теплоснабжения могут быть снижены в ряде домов на территории Советского и Железнодорожного районов.

- Порыв устраняли четыре аварийные бригады ООО «Ростовские тепловые сети» в составе 15 человек и девяти единиц техники. Завершить работы планировалось к утру 13 ноября, - говорится в тексте сообщения. Как рассказали в Ростовских теплосетях, тепловые параметры теплоснабжения на территории Советского и Железнодорожного районов уже восстановлены. Причиной снижения параметров был дефект компенсатора. Его уже заменили.

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Вернуть отопление пообещали к полудню.

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