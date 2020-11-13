Новой критике подверглась внешность Анастасии Костенко

Анастасия Костенко в очередной раз стала объектом критики. Фото: аккаунт Анастасии Костенко в Инстаграм

Подписчики заявили Анастасии Костенко, что она выглядит старше своих лет.

Девушка в своем аккаунте Инстаграм поделилась новым снимком, сделанным после шоу, на котором Анастасия является ведущей. Модель предстала перед подписчиками в ярко-малиновом пиджаке, перетянутом на талии черным ремнем с цепочкой. Ее волосы были уложены элегантными локонами, а на лице был яркий вызывающий макияж.

Подписчики красотки оказались снова недовольны ее внешним видом. Многие заявили, что девушка выглядит гораздо старше своих лет.

"Не очень удачное фото, выглядите здесь старше 35 лет", "Вы выглядите старше своих лет", "Такая своя естественная, свежая красота, ну скажите вы визажисту, чтобы не малевал вас так, все ж портит только!", - написали подписчики девушки.

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