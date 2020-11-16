Ростовским властям поступило предложение оборудовать еще один парк на Северном

В донской столице предложили оборудовать еще один парк Фото: Ирина ПОТЕРЯ

В донской столице местная жительница предложила, оборудовать новый парк в Северном микрорайоне.

Парковая зона, по ее мнению, должна появиться по адресу Королева, 1В. Свою инициативу она опубликовала на популярном сервисе «Активный ростовчанин». Сейчас территория перед зданием, расположенным по этому адресу, представляет собой заасфальтированную площадку. Ростовчанка внесла предложение сделать там парковую зону.

- Во-первых, озеленение города - это всегда прекрасно! Поднимает настроение, улучшает экологию. Во-вторых, новое общественное пространство благотворно скажется на жителях района и всего города, - высказала свое мнение ростовчанка.

Женщина предположила, что после создания парка в этом месте, водители перестанут нарушать здесь правила дорожного движения. Сейчас многие из них объезжают пробку по этой площадке.

На данный момент инициативу поддержали только 17 человек из 500 необходимых для рассмотрения, двое проголосовали против нее.

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