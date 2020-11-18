В Ростовской области почти 600 детей родились раньше срока

Врачи делают все возможное, чтобы выходить малышей. Фото: Архив КП

В этом году в Ростовской области раньше срока 588 недоношенных детей, из них с экстремально низким весом - 39 малышей. Такую статистику предоставил Ростовский перинатальный центр.

180 недоношенных новорожденных сразу перевезли в перинатальный центр из родильных домов донского региона.

- В настоящий момент лечение продолжают 12 новорожденных с массой тела от 600 граммов до 950 граммов и 15 детей с массой от 1000 граммов до 1500 граммов, - отметили в Ростовском перинатальном центре.

Напомним, что в этом году впервые в Ростове-на-Дону и области мамой стала 61-летняя женщина. Беременность дончанки протекала трудно, с угрозой как для самой матери, так и ребенка. Врачи сделали все возможное, чтобы ребенок появился на свет.

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То, что произошло в Перинатальном центре Ростова-на-Дону иначе как чудом не назовешь. Его врачи несколько месяцев спасали кроху, которая родилась весом в 460 (!) граммов. Девочку назвали Софией, что в переводе с греческого означает наука. И, к слову, именно современные технологии смогли помочь этой малышке выжить. (подробности)

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