На ограждения для "Ростов-Арены" выделили более 10 миллионов рублей

В донской столице купят ограждения для стадиона Фото: "КП" Архив

В донской столице планируется приобрести ограждения для стадиона "Ростов-Арена".

На это из федерального бюджета уже выделено 10,3 миллиона рублей. За эти деньги будут куплены секции ограждений. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Поиски поставщика ведет дирекция по подготовке и проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону. Все желающие могут подать заявку на участие, но лишь до 25 ноября. В техзадании говорится, что для 10 секций нужно будет приобрести ограждения разных типов высотой от 0,6 до 2 метров. В планах закупить 150 ограждений. За выполнение своей задачи поставщик получит 514 тысяч рублей.

Победителю предстоит поставить комплекты составных частей секций ограждения футбольного поля, а также своими силами выгрузить товар. Ограждения после заключения договора нужно будет привезти на стадион до 15 декабря.

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