Исхудавшую Викторию Лопыреву раскритиковали подписчики

Викторию Лопыреву обвинили в излишней худобе. Фото: аккаунт Виктории Лопыревой в Инстаграм

Изрядно постройневшая Виктория Лопырева вызвала негативную реакцию своих подписчиков.

В своем аккаунте в соцсети Инстаграм девушка опубликовала новый снимок, на котором она была запечатлена на фоне деревьев в обтягивающем ярко-малиновом платье. Но пользователи не оценили красоты белокурой модели, ее посчитали слишком худой.

"Вика, вот, мне кажется, чуть вес набрать можно!", "Что-то вообще на себя не похожа. Зачем так себя уродовать", "Анорексичный вид", - высказали свое мнение под снимком подписчики Виктории.

Девушка посчитала, что не стоит отвечать на такие критические высказывания в свой адрес. Вероятнее всего, телеведущую вполне устраивает ее внешний вид, и она не собирается меняться ради других.

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