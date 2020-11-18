Анастасия Костенко не подтвердила слухи о третьей беременности

Анастасия Костенко опровергла слухи о беременности. Фото: аккаунт Анастасии Костенко в Инстаграм

Ростовчанка Анастасия Костенко опровергла слухи о возможной беременности .

В своем аккаунте девушка опубликовала новое фото, на котором она была запечатлена со своим супругом, футболистом Дмитрием Тарасовым. Парочка мило стоит в обнимку на какой-то лестнице, но Настя, похоже не очень удачно подобрала сочетание юбки и кофты и получилась иллюзия того, что она снова в положении.

Один из подписчиков поинтересовался: "Мне кажется или Вы в положении?" Настя, на удивление тут же поспешила развеять миф.

- Кажется, юбка выпирает и я еще кормлю. Дайте мне восстановиться, - написала в ответ на комментарий ростовчанка.

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Об этом в соцсетях рассказала третья жена футболиста Дмитрия Тарасова.

АЛЛО!

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