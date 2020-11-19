Парочка ростовчан сбывала фальшивые купюры

В Ростове поймали двух фальшивомонетчиков Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В донской столице двое местных жителей промышляли сбытом фальшивых купюр.

В ходе следствия стало известно, что мужчина приобретал поддельные денежные купюры, а затем передавал их своей подельнице. А уж она-то и занималась непосредственным сбытом липовых банкнот.

- Ростовчанка расплачивалась в магазинах, после чего сдачу отдавала знакомому. Всего им удалось обмануть сотрудников в пяти супермаркетах, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело. В настоящее время все материалы уже переданы в суд для рассмотрения по существу.

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Свою вину подозреваемый признал.

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