Неадекватного ростовчанина с ножом помог поймать проезжавший мимо автомобилист

В донской столице горожанин помог изловить неадеквата с ножом. Фото: соцсети

В самом центре Ростова на проспекте Ворошиловском заметили неадекватного мужчину, который с ножом бросался на прохожих.

О произошедшем рассказали очевидцы в одном из городских пабликов соцсети. По их словам, мужчина был просто не в себе.

- На Ворошиловском полицейские остановили мужчину в неадекватном состоянии. В руках у него был нож, и он отказывался ехать в ближайший полицейский участок, - написал автор поста, приложив видео происходящего.

На помощь стражам порядка пришел проезжавший мимо местный житель. Вооруженного холодным оружием горожанина посадили в УАЗ и отвезли в отделение. Подробности произошедшего пока остаются неизвестными.

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