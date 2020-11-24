Автомобиль сбил двух парней в Ростовской области

Специалисты УГИБДД проводят проверку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авария стала причиной травм у двух молодых жителей Ростовской области, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в Семикаракорске.

Наезд на пешеходов произошел накануне на улице Калинина примерно в 18:40.

По предварительным данным, 31-летний водитель «Сузуки» не заметил пешеходов.

- Оба пешехода получили травмы. Их доставили в больницу. Сейчас по факту произошедшей аварии проводится проверка, - отметили в управлении ГИБДД Ростовской области.

Еще одна авария произошла под Ростовом. Два человека пострадали в ДТП на подъезде к донской столице. Они находились в автомобиле ВАЗ, который во время маневра на дороге толкнул грузовой автомобиль. В результате отечественную машину отбросило в сторону ограждения. Двух пассажиров ВАЗа доставили в больницу с травмами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Меня судят за то, что готовил еду любителям йоги": В Ростове таксиста обвиняют в том, что тот заманивал людей в японскую секту

В деле фигурируют 88 миллионов рублей (подробности)

АЛЛО!

Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.