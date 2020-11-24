Стало известно, сколько в Ростове-на-Дону потратят на главную новогоднюю ель

Елка появится в центре города уже 27 декабря. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приближается один из главных праздников - Новый год. В связи с пандемией многие задумываются, насколько масштабно будут праздновать этот день в Ростове-на-Дону. Нашествие коронавируса заставило пересмотреть траты на развлечения и организацию массовых мероприятий. Опасное время исключает массовые гуляния, поэтому администрации города, похоже, удастся сэкономить значительную часть бюджета.

В этом году на традиционную установку новогодней елки власти донской столицы готовы выделить 640 тысяч рублей. За эти деньги подрядная организация, которая выиграет конкурс, должна найти и установить главное зимнее дерево у входа в парк имени Горького. Кроме того, необходимо будет оборудовать экран, на котором пройдет трансляция праздничного концерта и поздравление первых лиц.

В документах сказано, что все должно быть готово уже 27 декабря.

Кроме того, по имеющейся информации, еще 558 тысяч рублей власти города готовы выделить на закупку ленточных ограждений и стоек. Они будут использоваться для организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий, которые пройдут в течение нескольких дней до Нового года.

Напомним, в этом году власти сэкономили на организации Дня города Ростова-на-Дону. При том, что в прошлом на народные гуляния выделяли десятки миллионов рублей.

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