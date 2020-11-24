На Дону черные бизнесмены два года держали сеть "левых" заправок

Качество продаваемого ими топлива никто не проверял. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области будут судить сразу нескольких человек, которые организовали работу нелегальных заправок. Под черным флагом они продавали солярку, на чем заработали целое состояние. Вскоре об этом узнали правоохранительные органы и началось расследование. Постепенно стало понятно, что нелегальные бизнесмены создали целую преступную сеть, главной целью которой являлась сверхприбыль.

По данным регионального Следственного комитета, в течение двух лет организованная группа оборудовала заправочные станции на территории не только донского региона, но и Краснодарского края. Не имея никаких разрешительных документов они закупали топливо и реализовывали его на трассах. В результате им удалось заработать более 590 миллионов рублей, однако легализовать успели только 30 миллионов.

Интересно, что каждый член банды выполнял свою роль. Кто-то договаривался с поставщиками, другие отвечали за кассу, третьи за закупку горючего. К покупке самого топлива привлекались люди, которые были не в курсе, что необходимой лицензии у владельцев заправки нет. Качество такого горючего никто не проверял. Понятно, что ответственность за поломку автомобиля после заправки на станции никто нести не будет.

Деятельностью нелегалов заинтересовались следовали по особо важным делам. Было возбуждено сразу несколько уголовных дел по экономическим статьям.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, - отметили в ведомстве.

Если вина подсудимых будет доказана, члены организованной группы могут получить реальные тюремный сроки. Самый большой риск нависает над теми, кто руководил всеми процессами.

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