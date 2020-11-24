Хотели усыпить друга: в Ростовской области хозяева пытались избавиться от слишком игривого хаски

Собака едва не умерла из-за равнодушия людей. Фото: соцети

Настоящая трагедия, связанная с человеческим предательством, чуть не развернулась в маленьком шахтерском городке Гукове.

Местные жители давно мечтали завести хаски. И вот этот долгожданный момент настал. Милый щенок появился в их доме. Щенок рос и быстро превратился в крупную собаку. Однако характер пса изменился не сильно. В душе он оставался все тем же игривым щенком. Повадки у пса были соответствующие – он любил пошкодничать. И это порядком надоело владельцам.

Как рассказали в социальных сетях волонтеры, вначале хозяева пытались пристроить собаку знакомым. Но из этого ничего не вышло. Тогда они решили усыпить животное. Волонтеры поняли, что хаски нужно выручать.

- Мальчик – один год! Срочный пристрой! Хотят усыпить, - такой короткий, но душераздирающий пост появился в социальной сети.

Страшные слова были проиллюстрированы фотографией животного. Со снимка смотрел очаровательный пес с глазами разного цвета, в которых искрилось веселье.

Пост собрал десятки эмоциональных комментариев. Подписчики просто недоумевали, как так можно поступить.

К счастью, благодаря своевременному вмешательству волонтеров, собаку удалось пристроить. Она осталась жить, но уже в другой семье.

Ранее «Комсомольская правда – Ростов» сообщала, что в городе Шахты появились догхантеры. Они уже отравили, по меньшей мере, десять собак в двух микрорайонах.

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