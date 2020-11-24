Лечение пациентов с раком крови организовали в Ростове-на-Дону

Помощь можно получить в четырех медучреждениях. Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростове-на-Дону организовали лечение больных раком крови. В администрации города рассказали, где пациенты могут получить помощь.

На днях онкобольные пожаловались властям на то, что невозможно пройти процедуры. В итоге в мэрии приняли ряд мер. Так, пациенты с множественной миеломой и заболеванием соединительной ткани направляются в больницу № 7. Здесь можно получить лекарство в дневном стационаре. А специализированную помощь больным окажут в клинике Ростовского медуниверситета, Областной клинической больнице и Онкоинституте.

— С 1 декабря планируется открытие дневного стационара в клинико-диагностическом центре «Здоровье», в том числе для пациентов по профилю «гематология», — говорится в сообщении.

Напомним, куда звонить, если поднялась температура в Ростове-на-Дону: публикуем номера. Рассказываем, куда можно обратиться при симптомах коронавируса, гриппа и ОРВИ.

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