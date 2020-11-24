Иномарка сбила женщину в центре донской столицы

В донской столице иномарка сбила старушку. Фото: соцсети

В центре донской столицы случилась авария, в которой пострадала пенсионерка.

Инцидент произошел во вторник, 24 ноября, около половины седьмого утра на Театральном проспекте. По предварительным данным, 59-летний водитель иномарки Opel Vectra проезжал в районе дома № 89. В это время дорогу в неположенном месте стала переходить 65-летняя женщина. Шофер не успел заметить бабушку и она оказалась под колесами авто.

Женщина получила различные травмы. Она была госпитализирована медиками прибывшей к месту происшествия скорой помощи. Пока о состоянии старушки ничего неизвестно.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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