Популярная ростовская звезда TikTok предстала в образе диснеевской принцессы

Принцессу "Дисней" обнаружили в Ростове. Фото: аккаунт TikTok Леры Лавик

Молодая ростовчанка в соцсетях поразила своих подписчиков удивительным сходством с диснеевской героиней.

Звезда TikTok Лера Лавик прнедстала перед поклонниками в образе главной героини мультфильма "Храброе сердце" Мериды. У красотки такие же огненно-рыжие волосы, да и чертами лица она очень напоминает смелую девочку из мультфильма. Сама себя ростовчанка называет "Меридой современности" и именно этот образ применяет при съемке своих видео.

Сейчас на канал принцессы "Дисней" подписаны уже более 12 тысяч человек. И ее популярность продолжает неуклонно расти. Для своего образа Лера даже нашла специальное платье, которое очень похоже на наряд мультяшной героини.

Пользователей в комментариях не перестает удивлять поразительное сходство. Стоит отметить, что в Instagram у девушки уже 103 тысячи подписчиков.

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