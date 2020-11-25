В Ростове-на-Дону сбили 29-летнюю беременную

При ухудшении погоды в донской столице участились аварии. Фото: ГО и ЧС города

В Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала 29-летняя девушка. По информации ГО и ЧС донской столицы, она была в положении. Все случилось в Железнодарожном районе города. Предположительно, на ситуацию могла повлиять плохая погода, которая в последние несколько дней установилась в городе.

Водитель не заметил девушку и сбил ее. От удара она упала на асфальт. Очевидцы вызвали на место скорую помощь. Врачи диагностировали у нее травмы различной степени тяжести.

Между тем, за последние сутки в Ростове произошло 32 дорожных происшествия, в которых пострадали пять человек взрослых и ребенок. А в Пролетарском районе донской столицы в аварии столкнулись сразу четыре автомобиля. В происшествии пострадали мужчина и подросток.

Напомним, сегодня на трассе в жуткой аварии погибли два человека. Женщина за рулем буквально залетела под многотонную фуру.