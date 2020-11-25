В Ростовской области 929 человек могут наказать за то, что не соблюдали масочный режим

В Ростове выявили больше тысячи нарушителей масочного режима Фото: "КП" Архив

В Ростовской области сотрудники Роспотребнадзора проверили соблюдение масочного режима на ярмарках и рынках. За весь период специалисты провели более четырех тысяч проверок. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В минувший понедельник, 23 ноября, проверяющие побывали еще на 24 объектах. Там были выявлены всего трое нарушителей. Всего же в донском регионе было проведено 4 127 контрольных мероприятий, из них в Ростове-на-Дону - 284 рейда.

Материалы в отношении 929 нарушителей в Ростовской области были переданы в суд по факту выявленных нарушений соблюдения санитарно-эпидемиологических норм по противодействию COVID-19.

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Им грозит административный штраф.

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