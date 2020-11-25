В декабре 2021 года подойдет к концу реконструкция лицея № 20

В Ростове на следующий год закончат реконструкцию лицея № 20. Фото: администрация Ростова

В донской столице к декабрю 2021 года пообещали завершить реконструкцию лицея № 20 имени Поляничко. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Заместитель главы мэрии Елена Кожухова рассказала, что на данный момент работы завершены только на 20%. Средства на проведение ремонта были выделены из городского о областного бюджетов.

- Сейчас рабочие возводят каркасные монолитные стены. До этого завершились работы по устройству фундамента, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что здание лицея было возведено еще в 1930-х годах. Во время войны здание было разрушено, и восстановить его удалось лишь в 1947 году.

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В администрации города заверили обеспокоенных родителей, что прежнее число обучающихся будет сохранено, но условия для учеников станут комфортными.

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