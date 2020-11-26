Сосед обокрал ростовчанина до нитки в Ростове

Воришка проник в жилище через окно.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Советском районе Ростова полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже 31-летного ростовчанина. Он заключен под стражу.
Обычной квартирной кражей этот инцидент не назовешь. Сосед подозреваемого уехал работать вахтовым методом. Вернувшись, он увидел, что в его квартире отсутствует входная дверь. А из самой квартиры пропала вся бытовая техника, котел и даже радиатор отопления. В полиции считают, что подозреваемый продал его как металлолом.
Однако в квартиру, как выяснили полицейские, воришка проник не через дверь, а через окно. Зачем ему понадобилось снимать с петель входную дверь выясняет следствие. Общую сумму украденного имущества полицейские оценили примерно в 600 тыс. рублей, пояснили в пресс-службе регионального управления МВД.
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