Автоугонщик починил ржавый «Москвич» перед кражей

Полицейские нашли угонщика старого авто. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новочеркасске полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля «Москвич 2141». Ржавый автомобиль стоял перед частным домом одной из местных жительниц. Выпуск таких автомобилей московский завод прекратил еще в конце 1990-х. Украденный экземпляр был не на ходу.

Как выяснили полицейские, 36-летний новочеркассец узнал, что хозяйка «Москвича» на время уехала. Он отремонтировал, а затем угнал «автораритет». Автоугонщик пояснил полицейским, что собирался доехать на авто до пункта приема металлолома и продать его.

Задержанный находится под подпиской о невыезде. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража», рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

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