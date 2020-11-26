Автоугонщик починил ржавый «Москвич» перед кражей

Полицейские нашли угонщика старого авто.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Новочеркасске полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля «Москвич 2141». Ржавый автомобиль стоял перед частным домом одной из местных жительниц. Выпуск таких автомобилей московский завод прекратил еще в конце 1990-х. Украденный экземпляр был не на ходу.
Как выяснили полицейские, 36-летний новочеркассец узнал, что хозяйка «Москвича» на время уехала. Он отремонтировал, а затем угнал «автораритет». Автоугонщик пояснил полицейским, что собирался доехать на авто до пункта приема металлолома и продать его.
Задержанный находится под подпиской о невыезде. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража», рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Опять весна: в Ростове обещают нетипичное для начала зимы тепло
Рассказываем, когда ждать высоких температур (подробнее)
АЛЛО!
Есть, чем поделиться? Присылайте свои истории, фото, видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!
Еще больше новостей на нашем радио на 89,8 FM.