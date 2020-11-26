Измученные простоями ростовчане нашли способ избежать заторов на Малиновского

В Ростове придумали, как избавиться от пробок на Малиновского Фото: "КП" Архив

Ростовчанин обратился к городским властям с идеей о том, как можно избежать постоянных заторов на улице Малиновского.

Горожанин предлагает изменить схему движения. Свою инициативу он опубликовал на сайте "Активный ростовчанин". Стоит отметить, что заторы чаще всего появляются на участке от 339-й Стрелковой Дивизии в направлении улицы Таганрогской. Все это происходит из-за того, что большинство водителей направляются в торгово-развлекательные центры.

- Необходимо организовать еще одну полосу движения на указанном участке. Ширина разделительной полосы позволяет забрать три метра, - говорится в тексте петиции.

В обращении говорится, что водители, которым необходимо попасть в торговые центры, должны находиться на отдельной полосе. Это позволит разгрузить поток.

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