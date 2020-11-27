Многодетные семьи избавили от оплаты части налогов в Ростовской области

Многодетным семьям не придется оплачивать часть налогов. Фото: Архив КП

Депутаты донского региона во время очередного заседания внесли ряд изменений в областной закон о региональных налогах.

Теперь родителям с тремя и большим числом детей и семьям, имеющих детей-инвалидов, смягчили условия оплаты налогов, а также избавили от транспортного налога.

- Получатели данной льготы освобождаются от необходимости предоставлять сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, - отметили в Законодательном собрании Ростовской области.

Власти также продлили "налоговые каникулы" для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей с патентной или упрощенной системой налогообложения.

В рамках изменений отменили нулевую ставку по налогу на имущество организаций в отношении спортивных объектов, задействованных в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года.

Стоит отметить, что в этот же день председатель Заксобрания Ростовской области Ищенко ушел на самоизоляцию

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