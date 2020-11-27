Аферист украл деньги с помощью приложения у жительницы Ростовской области

Мошенник назвал себя в разговоре брокером.
Фото: Дмитрий СТЕШИН
В Батайске полицейские возбудили уголовное дело после пропажи крупной суммы со счета местной жительницы.
Батайчанка рассказала полицейским, что ей позвонил молодой человек и представился брокером одной из финансовых компаний. Потерпевшая выслушала длинный спич о выгодных условиях сотрудничества и согласилась стать клиенткой. Затем злоумышленник предложил скачать приложение – якобы эта программа для телефона необходима для оформления брокерских услуг. Через приложение батайчанка ввела секретные данные своей карты, и через несколько минут преступник списал со счета 450 тысяч рублей.
Уголовное дело полицейские возбудили по статье «Кража с банковского счета», сообщает «Городской репортер».
Схожие преступления в Ростове и области происходят чуть ли не ежедневно. Недавно полицейские сообщали о новой схеме телефонного мошенничества. Мошенник втерся в доверие, предложив выгодные условия кредита.
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