Аферист украл деньги с помощью приложения у жительницы Ростовской области

Мошенник назвал себя в разговоре брокером. Фото: Дмитрий СТЕШИН

В Батайске полицейские возбудили уголовное дело после пропажи крупной суммы со счета местной жительницы.

Батайчанка рассказала полицейским, что ей позвонил молодой человек и представился брокером одной из финансовых компаний. Потерпевшая выслушала длинный спич о выгодных условиях сотрудничества и согласилась стать клиенткой. Затем злоумышленник предложил скачать приложение – якобы эта программа для телефона необходима для оформления брокерских услуг. Через приложение батайчанка ввела секретные данные своей карты, и через несколько минут преступник списал со счета 450 тысяч рублей.

Уголовное дело полицейские возбудили по статье «Кража с банковского счета», сообщает «Городской репортер».

Схожие преступления в Ростове и области происходят чуть ли не ежедневно. Недавно полицейские сообщали о новой схеме телефонного мошенничества. Мошенник втерся в доверие, предложив выгодные условия кредита.

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