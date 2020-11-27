На Дону никто из подавших заявления преступников не получил помилование

В состав комиссии входят представители общественности. Фото: правительство РО

В Ростовской области состоялось заседание комиссии по вопросам помилования. На этот раз было рассмотрено 39 прошений от преступников, которые хотят получить смягчения наказания или полное освобождение от тюрьмы. Однако члены специальной комиссии не удовлетворили ни одно из них.

Важно сразу сказать, что большинство обратившихся с прошением об акте милосердия совершили особо тяжкие преступления. Одни убивали людей, другие занимались незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, многие были осуждены не в первый раз. Некоторые за плечами имеют по десять, а то и 14 приговоров.

Проанализировав все документы, члены комиссии пришли к выводу, что никто из обратившихся не встал на путь исправления и не заслуживает помилования.

Добавим, что всего за 18 лет работы комиссии в Ростовской области было рассмотрено более двух тысяч прошений от осужденных. При этом помиловали только 79 из них.

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