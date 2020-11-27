Серийного вора поймали полицейские в донской столице

В Ростове задержали серийного вора Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, подозреваемого в совершении серии краж.

В один из местных отделов полиции обратился мужчина и сообщил, что к нему в дом пробрался неизвестный и похитил куртку, в которой лежали 150 тысяч рублей и женскую сумку. Полицейские незамедлительно начали поиски злоумышленника. Им удалось найти и задержать подозреваемого, им оказался 43-летний местный житель, который ранее уже не раз был судим. Он не стал отрицать своей вины и рассказал, что свои преступления он планировал заранее.

Он выбирал дом, и если на территории находились собаки, начинал их подкармливать. Животные его признавали и свободно впускали во двор, а затем и в дом, где он совершал кражи. Уже установлено, что он был причастен к трем преступлениям. А общая сумма причинённого ущерба составила 400 тысяч рублей.

- В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Мера пресечения - заключение под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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