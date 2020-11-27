На главной прогулочной улице Ростова начали масштабный спил деревьев

В Ростове пилят деревья на центральной улице. Фото: соцсети

В донской столице на одной из центральных улиц начали массово спиливать деревья.

Речь идёт об улице Пушкинской. Именно там пилами яростно работают коммунальщики. Прохожие заметили, что спиливают даже абсолютно здоровые и не являющиеся аварийными деревья. Под острые зубцы идут даже хвойные деревья. О происходящем сообщили ростовчане в одном из городских пабликов соцсети, приложив видео.

- Массовая вырубка деревьев на Пушкинской. Пилят даже сосны, - написал автор поста.

Пользователи не смогли удержаться от комментариев по поводу происходящего.

«Видимо, в области идет борьба с зелеными насаждениями… Таганрог пилят, теперь и Ростов идет под пилы. Хотелось бы узнать, кто так ненавидит деревья и кустарники», «Весь центр города уже голый. И Горького и Станиславского. Пустыня», - высказали своё мнение ростовчане.

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Горожане считают, что они не являются аварийными.

АЛЛО!

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