В Ростовской области пьяный дончанин без прав угнал автомобиль

В Ростовской области поймали пьяного угонщика иномарки Фото: Артем КИЛЬКИН

В донском регионе поймали пьяного угонщика без прав.

В отдел полиции Кагальницкого района обратился местный житель, который сообщил о том, что у него был угнан автомобиль прямо со двора. Полиция занялась поисками пропавшего автомобиля и его угонщика.

Сотрудники ДПС сообщили, что похожая машина совершила ДТП. Полицейские прибыли на место и обнаружили тот самый Volkswagen, который врезался в отбойник, а за рулем его находился совершенно нетрезвый водитель. Стоит отметить, что ранее он уже был лишен водительских прав за вождение "под шафе". 31-летний подозреваемый сообщил, что зашел во двор к потерпевшему, увидел ключи в замке зажигания и угнал автомобиль.

- В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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