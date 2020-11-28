В Новочеркасске злоумышленница похитила телефон у рассеянного местного жителя

В Ростовской области поймали присвоившую телефон пожилую дончанку Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В донском регионе задержали пожилую женщину по подозрению в совершении кражи.

Инцидент произошел в городе Новочеркасске. Местный житель решил прогуляться и присел отдохнуть на лавочку, там-то его и приметила злоумышленница. Передохнув, мужчина поднялся и пошел дальше, только по рассеянности не заметил, что оставил мобильный телефон на той самой скамейке. 56-летняя дончанка решила воспользоваться этой ситуацией и подобрала гаджет стоимостью 11 тысяч рублей. После этого она выбросила сим-карту и оставила мобильник себе.

Потерпевший, обнаружив пропажу сотового, незамедлительно обратился в местный отдел полиции с заявлением о краже. Правоохранителям удалось найти и задержать подозреваемую. Похищенный телефон оказался при ней и его тут же вернули законному владельцу.

- Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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