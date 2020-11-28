Пожилого мужчину с потерей памяти разыскивают в Ростове

В Ростове ищут пропавшего пенсионера
Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Ростове вторые сутки разыскивают пожилого мужчину с возможной потерей памяти.
82-летний Юрий Алексеевич Яцухин 27 ноября вышел из дома на улице 34-я Линия и не вернулся, его местонахождение по-прежнему остается неизвестным. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".
По словам родных, рост мужчины около 170 сантиметров, он худощавого телосложения, имеет голубые глаза и побрит налысо. На момент исчезновения был одет в черную дубленку, черные джинсы, коричневые ботинки на шнуровке и серую вязаную шапку.
- Помогите найти человека. Может находиться в вашем районе, возможна потеря памяти. Просим сообщать любую информацию по телефону горячей линии 8(800)700-54-52 или 112. Нужна помощь добровольцев, - сообщили в пресс-службе поимсково-спасательного отряда "Лиза Алерт Юг".
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