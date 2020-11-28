На строительство Северного обхода потратят около трех миллиардов рублей

На Северный объез Ростова потратят почти три миллиарда рублей Фото: "КП" Архив

Донские власти приняли решение о строительстве Северного обхода Ростова-на-Дону.

На сайте госзакупок уже опубликован аукцион по выбору подрядчика, который построит дорогу. Выбранному исполнителю предстоит построить дорогу Ростов-на-Дону - Родионово-Несветайская - Новошахтинск. Она должна будет доходить до трассы Ростов-на-Дону - Таганрог. На проведение всех работ из бюджета будет выделено 2,87 миллиарда рублей.

Общая протяженность Северного обхода будет составлять 12,8 километра. Кроме того, согласно проекту, будут возведены еще два моста. Все строительные работы планируется завершить до 2022 года.

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