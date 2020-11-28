Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 40 городах и районах области

В 40 городах и районах Ростовской области зафиксированы заболевшие коронавирусом Фото: "КП" Архив

В донском регионе коронавирусом заразились жители 40 городов и районов.

Наибольшее число случаев заражения зафиксировано в Ростове-на-Дону - их 113. На сотню меньше в Новошахтинске. Еще 12 заражений обнаружено в Таганроге и 11 в Каменске-Шахтинском. По десятку случаев в Сальском и Аксайском районах и Волгодонске.

В Новочеркасске и Шолоховском районе инфекцию подхватили по девять человек. В Миллеровском, Верхнедонском и Белокалитвинском районах заболели по восемь человек. Еще по семь в Неклиновском районе и Шахтах. По шесть человек заразились в Кагальницком районе, Батайске и Гуково. По пять случаев зафиксировано в Зерноградском, Орловском, Семикаракорском, Тацинском, Усть-Донецком районах и Азове. А также в Донецке и Заветинском районе заболели по четыре человека. В Багаевском, Боковском, Егорлыкском, Константиновском, Тарасовском районах по трое. И по два человека подцепили инфекцию в Азовском, Веселовском, Дубовском и Мясниковском районах.

- В Волгодонском (1), Матвеево-Курганском (1), Октябрьском (1), Песчанокопском (1), Целинском (1), Чертковском (1) районах, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области

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