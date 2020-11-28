Ростовчанам показался смешным отказ делать 31 декабря выходным днем

Ростовчане высмеяли отказ делать 31 декабря официальным выходным Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жителям донской столицы показался крайне смешным отказ властей сделать 31 декабря нерабочим днем. Большая дискуссия по этому поводу началась в социальных сетях.

Напомним, что депутаты отклонили соответствующую инициативу. Но они оставили право за региональными властями и самими работодателями. Но горожанам такое решение показалось крайне забавным, так как в этот день никто толком и не работает. Но некоторые отметили, что в это день у них работы становится в разы больше.

«Да лучше бы эти каникулы зимние сократили. А 31 декабря давно пора сделать выходным», «Да это вообще странно, так как работаем фактически в день праздника, а потом 10 дней маемся на каникулах», - поделились горожане своим мнением в одном из городских пабликов соцсети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бунт в сети: ростовчане отказались сидеть дома в новогодние праздники.

"Не указывайте нам, как жить".

АЛЛО!

Давайте делать любимую газету и радио вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на наш номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!