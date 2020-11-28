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Ростовчанам показался смешным отказ делать 31 декабря выходным днем

"Лучше бы каникулы сократили"
Виктория Никитина
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Ростовчане высмеяли отказ делать 31 декабря официальным выходным

Ростовчане высмеяли отказ делать 31 декабря официальным выходным

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жителям донской столицы показался крайне смешным отказ властей сделать 31 декабря нерабочим днем. Большая дискуссия по этому поводу началась в социальных сетях.

Напомним, что депутаты отклонили соответствующую инициативу. Но они оставили право за региональными властями и самими работодателями. Но горожанам такое решение показалось крайне забавным, так как в этот день никто толком и не работает. Но некоторые отметили, что в это день у них работы становится в разы больше.

«Да лучше бы эти каникулы зимние сократили. А 31 декабря давно пора сделать выходным», «Да это вообще странно, так как работаем фактически в день праздника, а потом 10 дней маемся на каникулах», - поделились горожане своим мнением в одном из городских пабликов соцсети.

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