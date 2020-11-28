В Ростовской области от коронавируса скончались еще 23 человека

От коронавируса в области скончались еще 23 человека Фото: "КП" Архив

В донском регионе за минувшие сутки врачи не смогли спасти в жизни еще 23 человек.

Такие результаты были представлены после проведения патолого-анатомических вскрытий. У всех погибших от опасной инфекции были обнаружены хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

- Новыми жертвами коронавируса стали 11 женщин – 44, 63, 66, 69, 70, 72, 74, 77, 79, 83 и 86 лет и 12 мужчин – двое 50, 52, 59, двое 63, 67, 73, 76, 81, 82, 83 лет, - сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Таким образом, за весь период жертвами COVID-19 в области стали 1296 человек.По числу жертв коронавируса за сутки снова поставлен антирекорд.

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