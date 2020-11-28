В Таганроге отечественный автомобиль насмерть сбил пешехода

В Ростовской области произошло смертельное ДТП Фото: Илья БОГОМОЛОВ

В Ростовской области случилась смертельная авария.

Инцидент произошел в субботу, 28 ноября, около шести часов утра в городе Таганроге на Николаевском шоссе в районе дома № 11. По предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля ВАЗ-21083 не успел затормозить перед перебегающим дорогу пешеходом. 36-летний мужчина пересекал проезжую часть в неположенном месте.

В результате аварии пешеход оказался под колесами авто. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Приехавшие медики скорой помощи смогли лишь констатировать смерть.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

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Водитель скрылся с места аварии.

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