В Ростовской области злоумышленник похитил из магазина газовую технику

В Ростовской области злоумышленник похитил газовую технику Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области сотрудники ГИБДД задержали мужчину, подозреваемого в совершении кражи.

В отдел полиции Целинского района обратился владелец торгового предприятия и сообщил, что из его магазина пропало имущество. Сотрудники ГИБДД в это время заметили на обочине остановившийся автомобиль ВАЗ-21074, из него выбежал мужчина и попытался скрыться, после чего был задержан двумя лейтенантами полиции. При досмотре машины была обнаружена похищенная газовая техника. Задержанного доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Подозреваемый своей вины отрицать не стал и рассказал, что в поселке Целина он взломал замок магазина, торгующего газовым оборудованием, и похитил оттуда шесть котлов и три водонагревателя, а затем скрылся с места преступления. Обратившегося в полицию владельца магазина привезли к машине и он подтвердил, что техника принадлежит ему. Общая сумма причиненного ущерба составила около 200 тысяч рублей.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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