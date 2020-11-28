В Ростове не признали объектом культурного наследия мозаичное панно на высотке в Северном микрорайоне

Мозаику на Северном на признали объектом культурного наследия. Фото: "Мой фасад"

В донской столице Общественный совет при Комитете по охране памятников не признал объектом культурного наследия мозаичное панно на многоэтажке в Северном микрорайоне. Об этом сообщили в общественной организации «Мой фасад».

Со слов общественников, это самое панно на девятиэтажном доме, который находится на улице Королева было создано еще в 80-х года. Мозаикой выложен герб южной столицы советских времен. Кроме того, представители общественной организации отметили, что уличный ландшафт этого района и без того не может похвастаться чем-то стоящим и привлекающим внимание.

- А здесь - целых два радующих глаз панно на достаточно оживленном перекрестке. Правда, мозаики сейчас по уши загажены рекламным мусором. Но, это не умаляет их эстетических достоинств. Сейчас так уже не делают - эпоха упрощенки и пластмассы, - написали представители «Моего фасада».

Участники Совета не увидело в этих панно никаких особых достоинств.

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